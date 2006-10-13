В Нашій Україні вважають, що Мороз здав інтереси України

Представники блоку “Наша Україна” називають зрадою національних інтересів наміри голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА синхронізувати з Росією вступ України до Світової організації торгівлі.

Зокрема, як повідомляє прес-служба “Нашої України”, народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що, готуючись до вступу в СОТ, Україна повинна погодити зміст відповідних протоколів із тими країнами, з якими вона ці протоколи ще не підписала. За словами депутата, оскільки Росія не є членом СОТ, то ніякого відношення до нашого процесу вступу вона не має, й жодних документів з Росією Україна погоджувати не повинна.

“Якщо це питання переноситься у площину синхронізації дії України з Російською Федерацією, це означите суттєве гальмування або навіть унеможливлення вступу України до СОТ, - вважає В.КИРИЛЕНКО.

“На зустрічі в Москві голова Верховної Ради вирішив синхронізувати з Росією кроки України щодо вступу до СОТ – це означає, що в цьому році парламент не зможе ухвалити закони, необхідні для вступу. Така позиція є прямим порушенням Універсалу національної єдності і ще більше ускладнить консолідовану діяльність усіх політичних сил в парламенті”, – заявив В.КИРИЛЕНКО.

У свою чергу народний депутат В’ячеслав КОВАЛЬ наголосив, що “всі спроби відкласти вступ до Світової організації торгівлі або прив’язати його до дій якоїсь іншої країни є здачею національних інтересів України”.

“Олександр МОРОЗ дозволяє собі вести такі розмови, оскільки знаходиться в антикризовій коаліції, – відзначив народний депутат, - а їхня ідеологія всім добре відома: це спекулювання на відносинах між Україною і Росією, надуманому мовному питанні та федералізації держави”.

Як повідомлялося, у Москві О.МОРОЗ і голова Держдуми Росії Борис ГРИЗЛОВ обговорили питання вступу до СОТ, зокрема необхідність погодження спільних підходів України і Росії щодо вступу до цієї міжнародної організації.

О.МОРОЗ зазначив, що проблеми координації переговорного процесу щодо вступу Росії і України у СОТ обговорюватимуться на черговому засіданні міжпарламентської комісії, яке відбудеться в листопаді. Голова ВР пообіцяв, що при вступі у СОТ Україна використовуватиме досвід російських експертів.