Путін приїде в Україну ще цього року

Візит Президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА до України, очевидно, відбудеться до кінця поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, по це сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

«Очевидно, що засідання комісії Ющенко-Путін відбудеться до кінця року в Києві», - зазначила І.ВАННИКОВА.

Нагадавши, що в минулу суботу Президент України мав телефонну розмову з Президентом Росії, вона повідомила, що В.ЮЩЕНКО за результатами цієї розмови дав доручення готувати засідання комісії Ющенко-Путін на вищому рівні. Також, за її словами, Президент активно контролює підготовку роботи до засідання цієї комісії.

Також, за її словами, Президент вважає, що українсько-російські відносини перебувають в хорошому діалозі, і він з оптимізмом дивиться на їх майбутнє.