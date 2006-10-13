Ющенко підготував власний проект закону про Кабмін

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наступного тижня внесе до парламенту власний проект закону про Кабінет міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, по це сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, «протягом наступного тижня, після експертизи на відповідність цього законопроекту іншим нормативним актам, Президент внесе цей законопроект до Верховної Ради України».

І.ВАННИКОВА також повідомила, що відповідна робоча група Секретаріату Президента сьогодні завершила роботу над підготовкою законопроекту.

Також, за її словами, у середу, 18 жовтня, Секретаріат Президента «чітко артикулює» всі відмінності, які є між законопроектами про Кабмін, запропонованими Секретаріатом глави держави та урядом.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня уряд схвалив законопроект “Про Кабінет Міністрів України”. Сьогодні він направив на розгляд ВР цей законопроект.

Секретаріат Президента неодноразово критикував урядового проекту закону про Кабмін.