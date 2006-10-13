Україну відвідає голова російського уряду
15:48, 13 жовтня 2006Політика
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Михайло Фрадков приїде на засідання комісії "Ющенко-Путін"
23-24 жовтня Україну з візитом відвідає голова Уряду Російської Федерації Михайло ФРАДКОВ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.
Крім того, 7 листопада в Україні перебуватиме міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ.
Як повідомляв УНІАН, очікується, що у Києві 23-24 жовтня пройде засідання міжурядового комітету в рамках міждержавної комісії Ющенко-Путін.
Нинішнє засідання комітету стане першим за останні два роки з того часу, як міжурядова комісія була замінена на міждержавну.
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