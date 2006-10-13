Кабмін призначив Януковичу 12 нових радників

(список і колишні посади)

Кабінет Міністрів України призначив нових радників прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду. Зокрема, радником прем’єра призначено колишнього міністра фінансів Ігоря ЮШКА, колишнього віце-прем’єра з гуманітарних питань Володимира СЕМИНОЖЕНКА, колишнього міністра Кабінету Міністрів Володимира ЯЦУБУ а також Сергія ЗІНЧЕНКА. Позаштатними радниками призначено колишнього голову Ради НБУ Анатолія ГАЛЬЧИНСЬКОГО, голову групи радників корпорації “Інтерпайп”, колишнього заступника міністра економіки Андрія ГОНЧАРУКА, народного депутата Євгена КУШНАРЬОВА, народного депутата Володимира ДЕМИДКА (обидва – члени Партії регіонів – УНІАН). Радником зі спеціальних міжнародних питань призначено колишнього міністра закордонних справ Анатолія ЗЛЕНКА. Крім того, помічниками прем’єра призначені колишній прес-секретар Володимира ЛИТВИНА Ігор СТОРОЖУК, колишній співробітник Адміністрації Президента України Андрій ФІАЛКО та Микола КОЛОМІЄЦЬ.

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