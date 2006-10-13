Вступ України до НАТО забезпечить приток іноземних інвестицій

Вступ України до НАТО забезпечить приток прямих іноземних інвестицій.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, на цьому сьогодні наголосив міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, виступаючи перед учасниками міжнародної науково-практичної конференції “Відносини Україна-НАТО: Проливаючи світло на теперішнє та ухвалюючи рішення про майбутнє”, що триває у Києві.

“Якщо країна стала членом НАТО - це показник того, що там всередині все в порядку – стабільно, прозоро, демократично”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

”Це – економічний вимір. Не втрата робочих місць, не втрата технологій, а навпаки – підйом країни”, - додав він.

Міністр навів приклад прямих іноземних інвестицій у економіку країн до вступу і після вступу в НАТО. Так, у 1997 році прямі іноземні інвестиції у Польщу склали 2,7 млрд. дол., у 1998 році – 5 млрд. дол., у 1999 році – після вступу в НАТО – 8 млрд. дол. У Чехії у 1997 році – 4 млрд. дол., у 1998 році – 9,8 млрд. дол., у 1999 році – після вступу до НАТО – 12,8 млрд. дол.

”У Болгарії в рік вступу в НАТО прямі іноземні інвестиції збільшилися вдвічі! У Румунії – зросли на 141%!”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Він додав, що навіть у тих країнах, в яких не проводилося референдумів і громадська думка підтримки вступу до НАТО була на рівні 50%, то після вступу до Альянсу цей відсоток вже сягає до 80%.

”Ніхто не розчарувався, ніхто не виходить з НАТО. З Ташкентського договору виходять, а з НАТО і ЄС - не виходять. Черга стоїть на вступ”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.