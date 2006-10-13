Проти Нашої України розпочато інформаційну атаку

Керівник інформаційного управління “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ заявляє про початок інформаційної атаки проти партії напередодні з’їзду “Народного Союзу Наша Україна”.

Т.МОКРІДІ не виключила, що джерело цієї атаки знаходиться всередині партії.

Так вона прокоментувала УНІАН заяву директора агенції ”Мартін груп” Тараса БЕРЕЗОВЦЯ про наявність фінансової кризи в “Народному Союзі Наша Україна”. За її словами, ця заява не відповідає дійсності.

“Центральний штаб працює в нормальному режимі, не згортається жоден офіс в регіонах. “Наша Україна” пишається тим, що вона єдина політична сила, яка працює в легальному фінансовому полі”, - підкреслила Т.МОКРІДІ.

Вона зауважила, що дійсно є певна фінансова заборгованість в регіональних відділеннях партії. “Але це питання вирішується”, - наголосила Т.МОКРІДІ. Крім того, вона назвала “абсолютною дурістю” інформацію про наявність 40 позовів у судах працівників щодо виплати заборгованості з зарплати.

Керівник інформаційного управління “Нашої України” припускає, що “вкидання” в інформаційний простір думки про фінансову кризу партії є елементами “змови і замовлення”. Вона не виключила, що до цього може бути причетний голова Виконкому НСНУ Микола КАТЕРИНЧУК. “Мені не хочеться вірити в змову, але його (Т.БЕРЕЗОВЦЯ – УНІАН) бачили в нашому офісі”, - сказала Т.МОКРІДІ, додавши, що він зустрічався саме з М.КАТЕРИНЧУКОМ. Вона також нагадала, що 7 вересня в “Газеті по-українськи” було надруковане інтерв’ю Т.БЕРЕЗОВЦЯ про те, що найвірогіднішим керівником партії “Наша Україна” є М.КАТЕРИНЧУК.

Як повідомлялося, з’їзд НСНУ відбудеться 21 жовтня цього року.

У сьогоднішньому числі газети “Экономические известия” Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ розповів, що зараз у судах розглядається більше 40 позовів співробітників центрального апарату блоку “Наша Україна” з вимогою виплатити борги з зарплати. Він стверджує, що нестача коштів призвела до того, що “Наша Україна” змушена скорочувати свої представництва в регіонах.