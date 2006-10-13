Народний депутат, активний учасник помаранчевої революції Микола ТОМЕНКО пропонує відсвяткувати другу річницю Майдану без політики і без політиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Луцьку.

“Святкування повинне бути для людей, які показали, що можуть змінити будь-яку владу”, - додав М.ТОМЕНКО.

За його словами, зараз українське суспільство розчароване усіма політичними силами, проте дуже активно цікавиться політичними процесами, що відбуваються в нашій державі. На думку М.ТОМЕНКА, зараз в Україні немає у суспільства таких настроїв, які були під час Помаранчевої революції, навіть “якщо знайдеться лідер, який захоче повести людей на новий Майдан». Більшість українців, переконаний М.ТОМЕНКО, вважає, що політики повинні розібратися, передусім, між собою і навести лад в державі, а тому радить політичним фігурам Майдану відсвяткувати 2-гу річницю революції “десь інде, а Майдан зорганізувати для людей”.