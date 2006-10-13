Мороз: зради не було

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ заперечує, що на зустрічах з керівництвом Російської Федерації йшлося про синхронізацію термінів вступу України і Росії в Світову організацію торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Москві, коментуючи заяву представників фракції «Наша Україна». (УНІАН: ряд депутатів «Нашої України» назвали зрадою національних інтересів наміри О.МОРОЗА синхронізувати з Росією вступ України в СОТ).

За словами О.МОРОЗА, під час зустрічей йшлося не «про синхронізацію термінів вступу в СОТ, а про те, що треба адаптувати законодавства України і Росії в тій частині, яка стосується інтересів України і Росії».

Як сказав голова ВР, не йдеться про змагання або синхронізацію часу, «йшлося зовсім про інше».

О.МОРОЗ підкреслив, що в українській делегації є і представник фракції «Наша Україна» (УНІАН: у складі парламентської делегації, яка перебуває з візитом у Москві, є народний депутат України Рефат ЧУБАРОВ (фракція «Наша Україна»)).

О.МОРОЗ сказав, що інформація про синхронізацію вступу України і Росії в СОТ, «м`яко кажучи, не серйозна».