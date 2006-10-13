Нардепам з Регіонів вже не по кишені дешева риба минтай
Депутати закликають створити їм кращі умови
Народний депутат, член фракції Партії регіонів Сергій РИЖУК стверджує, що Верховна Рада до кінця року скасує пільги для народних депутатів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Житомирському облтелецентрі.
За словами С.РИЖУКА, усі депутатські пільги «будуть ще в цьому році відмінені».
Він також зазначив, що процедуру цю варто зробити без поспіху, «солідно, нормально, публічно, а також з відповідним обговоренням у фракціях та комітетах парламенту».
За його словами, “регіонали” не приховують, що голосували проти запропонованого “бютівцями” закону про відміну пільг депутатам. Це було зроблено тому, що у депутатів з Партії регіонів також готовий відповідний законопроект з цього питання, зауважив С.РИЖУК.
Говорячи про пільги, народний депутат зазначив: «Для того, щоб поважно, солідно та відповідально ставитися до свого народу, треба навчитися солідно, відповідально, серйозно ставитися ще й до себе та свого облаштування». За словами С.РИЖУКА, він вважає негативним користування депутатами громадським транспортом.
Цю тему доповнив також народний депутат-“регіонал” Юрій КАРАКАЙ, який назвав «популістським» внесений “бютівцями” законопроект про скасування пільг народним депутатам. За його словами, позиція “регіоналів” є такою, що пільг не повинно бути. Однак він переконаний, що перш ніж відміняти пільги, «потрібно проаналізувати, що ми маємо, яким чином необхідні для роботи з виборцями пільги замінити на інші шляхи фінансування».
Також Ю.КАРАКАЙ повідомив, що найактивніше пільгами користуються депутати з фракції БЮТ. За його словами, всі вони отримали кошти на оздоровлення, їздили в державні санаторії.
Ще один народний депутат з фракції Партії регіонів Микола ЯКИМЕНКО, говорячи про депутатські пільги, поскаржився на високі ціни у депутатській їдальні, погані умови проживання та обмежений час користування службовим транспортом. За його словами, «в готелі номер на 4 особи, у їдальні риба минтай коштує 6 грн. за 100 гр., машину можна брати 17 годин на місяць».
Депутат закликав парламент створити умови, за яких депутат «міг би нормально виконувати свої функціональні обов’язки».
Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада України не підтримала два законопроекти про скасування пільг для народних депутатів. Один з них був внесений народним депутатом Борисом БЕСПАЛИМ (фракція “Наша Україна”), інший – депутатами з фракції БЮТ. За обидва законопроекти майже в повному складі не голосувала фракція Партії регіонів.
За даними офіційного веб-порталу Верховної Ради України, на сьогодні у парламенті немає подібних законопроектів, внесених депутатами з фракції Партії регіонів.