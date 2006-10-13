Мороз вважає природним станом суперечності між Кабміном і Президентом

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ вважає «природним станом» суперечності між Кабінетом Міністром і Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

Зокрема, за словами О.МОРОЗА, між Кабміном і Президентом України як інститутами влади суперечності виникають і виникатимуть, і «це природний стан».

Водночас голова ВР зазначив, що «між Президентом України і прем`єр-міністром розбіжностей немає і війни ніякої не було». За його словами, були конфлікти, які провокувалися урядовцями в тому або іншому відомстві.

О.МОРОЗ підтвердив, що сьогодні до Секретаріату ВР надійшов законопроект про Кабінет Міністрів України, в якому виписані функції КМУ. (Свій варіант проекту закону „Про Кабінет Міністрів України” направив сьогодні на розгляд ВР уряд – УНІАН) .

О.МОРОЗ вважає, що ухвалення законопроекту про Кабмін чітко розпише функції уряду. За його словами, якщо потрібно буде додатково прийняти законодавчі акти з приводу функцій Президента і його інституту, то «ми це обов`язково випишемо».

Але, разом з тим, О.МОРОЗ зазначив, що на сьогоднішній день в Конституції України чітко виписані функції Президента.