Луценко не бачить у «помилці» Беркута в Криму причин для своєї відставки

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не збирається слідувати пораді Секретаріату Президента України і йти у відставку через події у селищі Мирному в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ні, я не збираюсь іти у відставку, тому що прийняв для себе рішення в цей важкий, кризовий період (для країни – УНІАН) виконувати функцію міністра внутрішніх справ», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він заявив, що зміни будь-кого з керівництва МВС, у тому числі міністра, дестабілізують роботу міністерства.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Меджліс кримськотатарського народу поширив заяву про напад працівників спецпідрозділу «Беркут» на сім`ю кримських татар ХАЇРОВИХ у селищі Мирне Сімферопольського району Криму. Під час операції був поранений один із членів сім’ї Мустафа ХАЇРОВ.

23 лютого відділ зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в АР Крим заявив, що міліція не мала наміру нападати на сім`ю кримських татар, а проводила операцію із затримання злочинця, який перебуває в розшуку. Керівництво кримського главку міліції попросило вибачення у постраждалого та членів його сім`ї, а також пообіцяло компенсувати всі завдані збитки.

Крім того, прокурор Сімферопольського району порушив кримінальну справу за фактом інциденту в селищі Мирне, де внаслідок дій співробітників спецпідрозділу «Беркут» постраждала мирна сім`я.

Справу порушено за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. Дії співробітників спецпідрозділу «Беркут» і Сімферопольського райвідділу міліції кваліфіковані як перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

У Секретаріаті Президента України наголошують, що після інциденту за участю спецпідрозділу міліції «Беркут» Ю.ЛУЦЕНКО має подати у відставку з посади міністра внутрішніх справ.