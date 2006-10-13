Європейська Україна – це опозиція до Блоку Тимошенко?

Сенс появи ще однієї опозиції, здебільшого представленої партіями, які входять у блок “Наша Україна” для мене є “загадкою”, - заявив народний депутат, заступник лідера фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у Луцьку щодо логіки існування в Україні другої парламентської опозиції під назвою “Конфедерація “Європейська Україна”.

“Адже якщо логічно міркувати, то “Наша Україна” не може бути в опозиції до Президента, оскільки він є її почесним головою. Так само не може поки що “Наша Україна” бути в опозиції і до уряду, оскільки в системі виконавчої влади де-юре залишаються делеговані нею міністри, більшість голів обласних адміністрацій та керівники центральних органів виконавчої влади”, - зазначив народний депутат.

Можливо, припустив М.ТОМЕНКО, конфедерація “Європейська Україна” – це опозиція до Блоку Юлії Тимошенко чи іншої політичної сили.

“Але за будь-яких умов, якби “Наша Україна” справді хотіла контролювати владу і бути в опозиції до уряду ЯНУКОВИЧА та антикризової коаліції, вона мусила б діяти в інший спосіб та спільно з БЮТ”, - вважає М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня в Києві у першому засіданні зі створення Конфедерації “Європейська Україна” взяли участь 10 партій: “Народний Союз Наша Україна”, Народний рух України, Партія промисловців і підприємців України, УРП “Собор”, КУН, ХДС, партія “Реформи і порядок”, УНП, “Пора” та РХП.

За словами лідера “Нашої України” Романа БЕЗСМЕРТНОГО, йшлося про “спільні дії парламентської і позапарламентської опозиції, можливість залучення інших політичних сил до об’єднання та можливість його існування у вигляді громадсько-політичного руху.

Як сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, “на цю зустріч БЮТ не запрошували”, але при цьому він зауважив, що “під час зібрання обговорювалася можливість спільних дій”.