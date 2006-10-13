Луценко: міліція не пустить на Хрещатик ні УПА, ні комуністів

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО закликає учасників акцій 14 жовтня під час святкування чергової річниці Української повстанської армії дотримуватися рішення Шевченківського суду міста Києва.

Про це він сказав в інтерв`ю УНІАН.

Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що сьогодні Шевченківський суд задовольнив звернення Київської міської державної адміністрації про обмеження проведення масових акцій в центрі столиці 14 жовтня.

Міністр розповів, що, за відомостями міліції, до столиці прибувають не тільки політичні активісти, але їх молодіжні, радикальні організації. Зокрема, приїжджають представники Євразійського конгресу молоді, підтягується "Прорив", з іншого боку - УНСО і партія "Свобода". У лавах цих сил, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, є достатньо «гарячих голів». «Природно, ми відстежуємо всю цю ситуацію і адекватно діятимемо. Але тут хотів би відразу попередити: ми не будемо приставляти міліціонерів до кожного демонстранта. Якщо хтось схоче затіяти бійку, він, звичайно, зможе це зробити, але єдине, що я можу гарантувати, що з будь-якого боку ініціатор такої бійки буде обов`язково затриманий», - сказав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, впродовж цього тижня він спілкувався з обома опонуючими сторонами. «Переговорив і по телефону, і очно і з представниками правих сил, і з представниками лівих сил. У цих бесідах я говорив їм наступне: все питання 14 числа полягає в одному - яку традицію на цей день ми закладемо на перспективу. Торік цього дня був експромт з приводу можливого святкування УПА, і експромт з приводу недопущення маршу УПА з боку, відповідно, правих і лівих сил. Цей експромт вилився в протистояння з деякими елементами хуліганства, за якими були порушені кримінальні справи», - наголосив міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО звертається до свідомості і правих, і лівих сил не закладати в традицію святкування «традицію мордобою на Хрещатику», а все ж таки закласти традицію захисту своїх політичних переконань. Він нагадав, що правим запропоновано піти на Софійську площу, яка пов`язана зі створенням українського війська. «В ті часи на Майдані було Козине болото, і нічого їм там робити, власне, якщо ми говоримо про історичні паралелі», - додав міністр. Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що на цій площі є ряд історичних пам`яток, так чи інакше пов`язаних з українським козацтвом, військом і тому подібне.

«І є можливість абсолютно красиво відсвяткувати і продемонструвати свої політичні переконання», - наголосив він.

На думку міністра, в цей час представники лівих сил біля Арки Дружби народів можуть висловити свою політичну позицію стосовно УПА.

«І тоді ми закладемо на перспективу для української традиції 14 жовтня мирну демонстрацію своїх переконань, не віддаючи нікому центральної площі, яка перетворитися на площу мордобою», - переконаний Ю.ЛУЦЕНКО.

«Це пропозиції я висловив обом сторонам. Сьогодні суд вже де-факто, де-юре підтвердив таку ж позицію, з якою треба рахуватися обом сторонам. Тобто, це вже не пропозиції, а факт, рішення, яке треба виконувати. Міліція сьогодні має всі можливості забезпечити стільки сил, скільки треба для виконання рішення суду», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він просить кожну зі сторін задовольнитися тим, що Хрещатик залишається для всіх українців, а можливість демонструвати свої, у багатьох випадках протилежні, політичні переконання треба в різних місцях. «Тому можна попередити про те, що всі, хто спробує створити провокації, відповідатимуть згідно з українським законодавством за організоване хуліганство, починаючи від трьох і більше років», - наголосив міністр внутрішніх справ.

Як повідомлялося раніше, 14 жовтня близько 4 тис. співробітників міліції і бійців внутрішніх військ МВС України забезпечуватимуть охорону правопорядку в центрі Києва під час святкування річниці УПА.

15 жовтня минулого року під час проведення такого заходу ліві і радикальні сили влаштували бійку з представниками правих політичних організацій і фактично зірвали Марш УПА.