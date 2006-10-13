Ющенко доручив Азарову розібратися з ЄЕП
22:24, 13 жовтня 2006Політика
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Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив першого віце-прем`єр-міністра України, міністра фінансів України Миколу АЗАРОВА представником від України у Групі високого рівня з формування Єдиного економічного простору, главою делегації України на засіданнях Групи.
Крім того, В.ЮЩЕНКО доручив М.АЗАРОВУ подати до 31 жовтня 2006 року в установленому порядку на затвердження Президентові України проект Генеральних директив делегації України.
Указ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
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