Житомирську область завтра відвідає перша леді Марина Порошенко

У п'ятницю, 26 травня, дружина Президента України Петра Порошенка Марина Порошенко відвідає Житомирську область з робочим візитом.

Як повідомляє прес-служба Житомирської обласної державної адміністрації, в рамках візиту Марина Порошенко візьме участь у святі «Останнього дзвоника» в загальноосвітній школі I-III ступенів № 28 в Житомирі.

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Заклад є учасником проекту Благодійного Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта - рівень свідомості нації» і входить в мережу шкіл області, де впроваджено інклюзивну форма навчання.

Також в школі перша леді огляне приміщення, в якому вже почали створювати бібліотеки - бібліотеки нового зразка для шкіл з інклюзивною освітою в області.

Інклюзія - об'єднана освітня система з наданням належної освіти всім учням.

Інклюзивне навчання передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.

Як повідомляв УНІАН, Марина Порошенко стала ведучою ранкової передачі на ТБ.