Оприлюднено перші кадри ранкової зарядки з Мариною Порошенко на каналі Ахметова (відео)

Сьогодні, 15 травня, на каналі "Україна", який належить Рінату Ахметову, у ранковому шоу вийшов перший випуск ранкової зарядки із Мариною Порошенко. Рубрика першої леді називається "У ритмі спорту". Марина Порошенко демонструє нескладні фізичні вправи, які мають допомогти глядачам підготуватись до робочого дня. Уривки з ранкового ефіру з'явилися на YouTube.

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Під час недільної прес-конференції на прохання журналістів прокоментувати нову роботу Марини Порошенко на каналі, який належить Рінату Ахметову, президент заявив, що вона з ним про це не радилась.

"У нас дуже демократичні відносини в родині. Вона (Марина – ред.) веде активну громадську діяльність і щодо того, що вона збирається знімати цикл передач, не політичних абсолютно, вона зі мною не радилась. Я подивився анонс – мені сподобалось", - цитує Петра Порошенка "Українська правда".

Про те, що дружина президента проводитиме ранкову зарядку в рубриці "У ритмі спорту з Мариною Порошенко" на каналі "Україна", УНІАН повідомляв 29 квітня. Цей канал входить до медіахолдингу "Медіа Група Україна", що належить "Систем Кепітал Менеджмент" олігарха Ріната Ахметова.