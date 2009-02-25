Пилипишин: Черновецький готує «переворот» у трьох районах столиці

Голова Шевченківської районної державної адміністрації в Києві Віктор ПИЛИПИШИН заявляє, що Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ готує “переворот” у трьох районах столиці.

Представники Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО звертаються до депутатів різних фракцій з пропозицією висловити недовіру головам районів, повідомляє прес-служба керівника Шевченківського району.

Зокрема, за словами В.ПИЛИПИШИНА, „20 лютого в кабінеті мера відбулася нарада за участю представників Блоку Черновецького та ГАКу, де розроблялися плани з усунення голів Шевченківського, Солом’янського та Дарницького районів”. “Районним депутатам за винагороду пропонували підтримати усунення цих керівників”, - стверджує В.ПИЛИПИШИН.

Таким чином, за словами голови Шевченківської РДА, “від порочної практики купівлі голосів киян за гречку” міська влада перейшла до практики “купівлі голосів депутатів”. Крім того, як зазначає В.ПИЛИПИШИН, паралельно на голів району чиниться величезний тиск, зокрема, їх змушують відмовитися від своїх слів з критикою проекту міського бюджету.

“Міська влада вже зробила основну масу киян бідними, а тепер хоче закрити рота людям, які намагаються сказати мешканцям правду про ситуацію в місті Києві”, - наголосив В.ПИЛИПИШИН.

Голова Шевченківського району пропонує чинному меру зосередитися на вирішенні актуальних проблем столиці та на розробці справжньої антикризової стратегії замість того, щоб кулуарно влаштовувати таємні змови та планувати „палацові перевороти” в окремо взятих районах.

Як повідомляв УНІАН, відколи Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ був обраний мером столиці, він час від часу висловлював незадоволення роботою керівників трьох районів Києва: Дніпровського - Олександра СОТНІКОВА, Подільського – Євгена РОМАНЕНКА і Святошинського – Володимира МАЗЕПИ, і у серпні 2007 року, зокрема, заявляв, що проситиме Президента України Віктора ЮЩЕНКА звільнити цих трьох голів районних у місті Києві держадміністрацій.

Як відомо, 13 грудня 2007 року В.ЮЩЕНКО звільнив О.СОТНІКОВА з посади голови Дніпровської райдержадміністрації Києва. 18 грудня на пленарному засіданні сесії Дніпровської райради його головою було обрано Оксану МИСОВСЬКУ (представник Блоку Черновецького – УНІАН). Фракції Партії регіонів і Блоку Віталія Кличка в Київраді заявили про фальсифікацію голосування за нового голову райради.

6 лютого 2009 р. Президент України своїм розпорядженням відсторонив від виконання повноважень за посадою Є.РОМАНЕНКА – голову Подільської районної державної адміністрації м. Києва.