Наша Україна: про НАТО або добре, або нічого

“Наша Україна” має намір розпочати потужну інформаційну кампанію про переваги членства України в НАТО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна".

Як заявив перший заступник голови Центрвиконкому партії Ігор ЖДАНОВ, “НАТО, євроінтеграція - теми, які є пріоритетними для “Нашої України”, будемо піднімати їх на свій прапор, і пояснювати це людям”.

За його словами, “особливого значення набув зовнішній курс держави після візиту прем’єра до Брюсселю, де він забув про свій підпис під Універсалом національної єдності”.

“Прем’єр, судячи з усього, не розуміє, що означає план членства України в НАТО. Адже це – європейські стандарти життя, зокрема заробітна плата, стипендії і розвиток України в цілому, - наголосив І.ЖДАНОВ. - Візит до Брюсселя став нескладеним іспитом ЯНУКОВИЧА на Ризькому саміті Альянсу”.

“Наша Україна” буде виконувати обіцянки ЮЩЕНКА і не дозволить прем’єру скерувати зовнішній курс держави в іншому напрямку. Нашоукраїнці мають намір розгорнути потужну інформаційну компанію, аби кожний українець розумів, що НАТО – це, в першу чергу, європейський рівень життя, а не участь у військових діях, як це намагається насадити ВІТРЕНКО”, - зазначив І.ЖДАНОВ.