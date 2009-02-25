Тимошенко: вже наступного року Україна житиме без кризи

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про стабільність формування доходів Пенсійного фонду та про дострокове перерахування за лютий всіх коштів, необхідних для забезпечення виплат пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Вчора достроково Пенсійний фонд закінчив виплату пенсій за лютий, а доходи Пенсійного фонду стабільно перевиконуються», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Прем`єр-міністр нагадала, що Пенсійний фонд у січні 2009 року перевиконав план з надходження доходів на 21%. «І цього місяця, хоч він ще й не закінчився, перевиконання надходжень до Пенсійного фонду буде суттєвим», - вважає вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також закликала пенсіонерів не звертати уваги на заяви політиків про невиконання урядом зобов`язань з виплати заробітної плати, соціальних допомог і пенсій. «Не слухайте провокацій політиків, які сьогодні наживають свої дешеві рейтинги на біді, яка супроводжує життя у всьому світі та в Україні зокрема. Пенсії виплачуватимуть вчасно, у повному обсязі, упродовж усього року, а, думаю, що вже наступного року Україна житиме без кризи», - наголосила голова уряду.

Прем`єр-міністр також повідомила, що уряд прогнозує перевиконання в лютому дохідної частини Загального фонду державного бюджету.