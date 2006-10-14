Сьогодні Президент встигне і на Схід, і на Захід

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Сумської області.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Сумську облдержадміністрацію, у селі Пустовітівка Роменського району В.ЮЩЕНКО візьме участь у молебні за Україну, ознайомиться з ходом робіт з відтворення Свято-Троїцької церкви, покладе квіти до пам’ятника Петру Калнишевському та візьме участь у відкритті музею останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського.

Після цього Президент візьме участь у відкритті нової будівлі Недригайлівської центральної районної лікарні.

Крім того, В.ЮЩЕНКО побуває у рідному селі Хоружівка Недригайлівського району, де огляне малокомплектний дитячий будинок для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Також передбачається, що Президент проведе робочу нараду з керівниками області та силових структур Сумщини.

Того ж дня, як очікується, Президент із Сум відбуде до Івано-Франківська.