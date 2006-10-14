Прибічники КПУ на Хрещатику проводять мітинг проти визнання УПА

Близько 70 прибічників КПУ на Хрещатику у Києві між Європейською площею та Майданом Незалежності проводять мітинг проти визнання Української повстанської армії учасницею визвольних змагань.

Як передає кореспондент УНІАН, вони тримають червоні прапори, а також гасла з написами «Фашизм не пройдет!».

На мітингу виступають комуністи, основний лейтмотив виступів: члени ОУН УПА є злочинцями, і нинішня влада в жодному разі не має визнавати їх учасниками національно-визвольних змагань.

Нікого з лідерів КПУ серед учасників заходу не має.

Ділянку, на якій відбувається мітинг, повністю оточує міліція, зокрема, Хрещатик у бік Майдану перекритий кордоном міліції та металевими загородженнями.

Як повідомляв УНІАН, офіційною темою комуністичного мітингу мало бути відзначення 60-ї річниці завершення у Нюрнбергу Міжнародного військового трибуналу.