Прибічники КПУ на Хрещатику проводять мітинг проти визнання УПА
Офіційно - 60-річчя Нюрнбергського трибуналу
Близько 70 прибічників КПУ на Хрещатику у Києві між Європейською площею та Майданом Незалежності проводять мітинг проти визнання Української повстанської армії учасницею визвольних змагань.
Як передає кореспондент УНІАН, вони тримають червоні прапори, а також гасла з написами «Фашизм не пройдет!».
На мітингу виступають комуністи, основний лейтмотив виступів: члени ОУН УПА є злочинцями, і нинішня влада в жодному разі не має визнавати їх учасниками національно-визвольних змагань.
Нікого з лідерів КПУ серед учасників заходу не має.
Ділянку, на якій відбувається мітинг, повністю оточує міліція, зокрема, Хрещатик у бік Майдану перекритий кордоном міліції та металевими загородженнями.
Як повідомляв УНІАН, офіційною темою комуністичного мітингу мало бути відзначення 60-ї річниці завершення у Нюрнбергу Міжнародного військового трибуналу.