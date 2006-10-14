На Майдані у мітингу до 64-річчя УПА беруть участь близько 300 осіб

Сьогодні вранці о 10.00 у Києві на майдані Незалежності розпочався мітинг, присвячений 64-й річниці створення Української повстанської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході беруть участь близько 300 осіб, здебільшого, молоді люди. Над ними майоріють прапори Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та УНА-УНСО.

На Софійській площі зібралося близько 100 представників Всеукраїнського об’єднання офіцерів, а також представники Українського козацтва.

Як повідомляв УНІАН, близько 4 тисяч співробітників міліції і бійців внутрішніх військ МВС України забезпечуватимуть охорону правопорядку в центрі Києва під час святкування річниці УПА.