Червоненко: БЮТ з п'ятниці домовляється з ПР про об'єднання

Євген Червоненко жалкує, що перший президент України Леонід Кравчук публічно виступив із заявою, в якій закликав Президента Віктора Ющенка добровільно піти у відставку. «Дуже шкода, що ви зробили цю заяву, Леонід Макарович», - це Червоненко сказав в лице Кравчуку в прямому ефірі програми «Шустер live» на ТРК Україна, додавши, що на його думку, Кравчука просто використовують.

«Я знову наживу собі купу проблем, але скажу правду. Леоніде Макаровичу, я дуже вас поважаю. Не треба було вам з цим виходити. Вас, може, – я підозрюю – несвідомо використовують», - заявив Червоненко.

За його відомостями, йдеться не про боротьбу за економіку України, а про боротьбу за владу, в якій Юлія Тимошенко в черговий раз намагається привернути в ряди своїх союзників Партію регіонів: «Вже два тижні йде формування коаліції нового уряду, про який говорив прем`єр. Вже всі призначені – вже все...» На репліку Кравчука, що йому про це нічого невідомо, Червоненко досить різко відреагував: «І ви не знаєте, що з п`ятниці йдуть консультації знову з представниками Партії регіонів про те, щоб знову об`єднатися, і так далі, і так далі? Причина в іншому. Прем`єр не знає, що робити далі. Тому що доступу до друкарського станка немає, тому що реально я не маю права говорити, що є дефіцит бюджету...»