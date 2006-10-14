Ющенко вітає з Днем українського козацтва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав співгромадян з нагоди Дня українського козацтва.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, у вітанні йдеться: “Волелюбний дух став символом нашого народу. Переконаний, нащадки славних традицій українського лицарства усвідомлюють себе спадкоємцями великої козацької держави, її гідними громадянами.

Символічно, що цей день ми відзначаємо 14 жовтня, на свято Покрови Пречистої Богородиці – берегині Українського козацтва. Адже за всіх часів козаки зі зброєю в руках боронили православну віру й українську державність. Вони завжди були захисниками національних традицій і духовних цінностей свого народу й понад усе прагнули свободи та незалежності. Військо запорізьке першим у Європі створило могутню демократичну республіку. Першу у світі Конституцію запровадила Гетьманська держава”.

“Сьогодні Українське козацтво – від Донецька до Прикарпаття, Криму та Сум, Черкас і Києва – гідно утверджує, розвиває та обстоює національну ідею, сприяє захисту політичних, економічних, культурних та історичних досягнень нашого народу. Сьогодні ви берете активну участь у сучасному процесі державотворення, всіляко сприяєте духовному розвиткові нації, її фізичному здоров`ю та високій моральності.

Бажаю всім вам лицарської звитяги, віри й наснаги на шляху утвердження державності та консолідації українського суспільства”, зазначає В.ЮЩЕНКО.