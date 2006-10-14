Ветерани УПА поклали квіти до пам’ятника жертвам Голодомору
11:19, 14 жовтня 2006Політика
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...а потім вирушать до Секретаріату Президента
Ветерани Української повстанської армії на Михайлівській площі у Києві поклали квіти до пам’ятника жертвам Голодомору.
Як передає кореспондент УНІАН, після цього учасники заходу вирушили до Софійської площі, на якій планують провести молебень, а потім піти до Секретаріату Президента України, щоб передати звернення главі держави Віктору ЮЩЕНКУ.
У зверненні міститься прохання визнати офіційно УПА, а також встановити 14 жовтня національне свято - День Української армії та української зброї.
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