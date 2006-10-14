Ветерани УПА поклали квіти до пам’ятника жертвам Голодомору

Ветерани Української повстанської армії на Михайлівській площі у Києві поклали квіти до пам’ятника жертвам Голодомору.

Як передає кореспондент УНІАН, після цього учасники заходу вирушили до Софійської площі, на якій планують провести молебень, а потім піти до Секретаріату Президента України, щоб передати звернення главі держави Віктору ЮЩЕНКУ.

У зверненні міститься прохання визнати офіційно УПА, а також встановити 14 жовтня національне свято - День Української армії та української зброї.