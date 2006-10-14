Представники ПСПУ намагалися прорвати кордон міліції на Хрещатику
...з боку Бессарабки
У Києві представники ПСПУ намагалися прорвати кордон міліції на Хрещатику біля Бесарабської площі.
Як передає кореспондент УНІАН, близько 150 прихильників ПСПУ проводять мітинг в районі Бессарабської площі.
Лідери ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО та Володимир МАРЧЕНКО, виступаючи на мітингу, закликали своїх прихильників будь-що не допустити маршу ветеранів Української повстанської армії на Хрещатику.
Після цього декілька прибічників ПСПУ влаштували сутичку з міліціонерами, які вишукувались на Хрещатику. При цьому вони перекинули кілька металевих щитів, які перегороджують вулицю, а також розпилили невідому речовину, схожу на сльозогінний газ.
Сутичка була короткотривалою, і працівники міліції не дозволили прихильникам ПСПУ прорватися на Хрещатик.
У той же час на Хрещатику біля майдану Незалежності триває мітинг прихильників КПУ. Зараз в ньому беруть участь близько 150 осіб.
Крім комуністів у мітингу беруть участь прихильники товариства «Русь» та Православного братства, молодіжної організації «Прорив».
Виступаючи на мітингу, лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО і народний депутат від КПУ Катерина САМОЙЛИК також висловили готовність не допустити маршу ветеранів УПА на Хрещатику.