У Києві представники ПСПУ намагалися прорвати кордон міліції на Хрещатику біля Бесарабської площі.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 150 прихильників ПСПУ проводять мітинг в районі Бессарабської площі.

Лідери ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО та Володимир МАРЧЕНКО, виступаючи на мітингу, закликали своїх прихильників будь-що не допустити маршу ветеранів Української повстанської армії на Хрещатику.

Після цього декілька прибічників ПСПУ влаштували сутичку з міліціонерами, які вишукувались на Хрещатику. При цьому вони перекинули кілька металевих щитів, які перегороджують вулицю, а також розпилили невідому речовину, схожу на сльозогінний газ.

Сутичка була короткотривалою, і працівники міліції не дозволили прихильникам ПСПУ прорватися на Хрещатик.

У той же час на Хрещатику біля майдану Незалежності триває мітинг прихильників КПУ. Зараз в ньому беруть участь близько 150 осіб.

Крім комуністів у мітингу беруть участь прихильники товариства «Русь» та Православного братства, молодіжної організації «Прорив».

Виступаючи на мітингу, лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО і народний депутат від КПУ Катерина САМОЙЛИК також висловили готовність не допустити маршу ветеранів УПА на Хрещатику.