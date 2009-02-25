У Європарламенті заявили Україні, що нові лейбли не потрібні

Депутати Верховної Ради України та Європарламенту сподіваються, що “Східне партнерство” посилить відносини України з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявили на прес-конференції співголови Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС Борис ТАРАСЮК (блок “НУ-НС”) та Адріан СЕВЕРІН (група соціалістичних партій, Румунія) по завершенню засідання Комітету.

“Східне партнерство” має перекрити розрив між політикою розширення та політикою сусідства”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він також зазначив, що в ході засідання комітету сторони погодилися з тим, що запропонована в рамках “Східного партнерства” парламентська асамблея ЄС-країни східні сусіди (EURO-NEST) має стати доповненням до існуючих форм парламентської співпраці, і, зокрема, до діяльності Комітету парламентського співробітництва, а не заміною цієї роботи.

У свою чергу А.СЕВЕРІН, відповідаючи на запитання щодо того, яку додану вартість має Східне партнерство для відносин ЄС з Україною зазначив, що сам постійно ставить таке питання перед Радою ЄС.

“Нам не потрібні нові лейбли, нам потрібна більша продуктивність”, - сказав він. А.СЕВЕРІН зазначив, що якщо “Східне партнерство” зможе акумулювати більше ресурсів для посилення відносин з Україною, воно матиме позитивний ефект. Водночас, румунський депутат висловив стурбованість щодо суперечки в ЄС між прихильниками розширення співпраці з південними сусідами та східними сусідами, зазначивши, що ЄС потребує гарних відносин з усіма.

“Розпочинати фальшиве суперництво між двома регіонами – підривати нашу зовнішню політику в цілому”, - наголосив А.СЕВЕРІН.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня в Празі заплановано провести інавгураційний самміт учасників ініціативи «Східне партнерство». Однак остаточне рішення щодо розвитку ініціативи схвалять лідери країн-членів ЄС на своєму самміті 1 березня.

«Східне партнерство» - польсько-шведська ініціатива, представлена в травні 2008 року і схвалена на засіданні Європейської Ради (самміт глав держав і урядів країн - членів ЄС) у червні.

«Східне партнерство» має охопити 6 країн - сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну та Білорусь.

У рамках програми ”Східне партнерство” шести колишнім радянським республікам до 2013 року буде виділено 350 млн. євро додаткової фінансової допомоги.