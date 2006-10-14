У Києві міліція затримала 10 прихильників ПСПУ
12:47, 14 жовтня 2006Політика
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які намагалися прорвати кордон міліції
Сьогодні у Києві близько 11.00 у районі Бессарабської площі за порушення правопорядку співробітниками міліції було затримано 10 прихильників ПСПУ.
Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві, зазначені особи вчинили бійку, намагаючись прорватись через кордон міліції на Хрещатик.
Усі затримані доставлені для з’ясування причин та обставин інциденту до райвідділу міліції.
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