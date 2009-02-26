У БЮТ хочуть від Європи прямих кредитів і підтримки дочірніх компаній

Народний депутат від БЮТ Олег ШЕВЧУК вважає, що Європейський Союз може допомогти Україні прямими кредитами та підтримкою своїх дочірніх компаній.

Таку думку він висловив у розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі після завершення 12-го засідання Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС.

“У Єврокомісії дійсно немає прямих підходів, які вони можуть використовувати у цьому питанні, але я говорив про те, що Україна сьогодні у пошуку державної позики, і, зрозуміло, ця позика може бути не шляхом розміщення тих чи інших цінних паперів, тому що ринки сьогодні неадекватно реагують на ці пропозиції, а саме через міждержавні позики чи міжінституційні позики”, - сказав депутат.

О.ШЕВЧУК зауважив, що уряд зараз створює стабілізаційний фонд, а прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО дуже активно працює над потенційними інфраструктурними проектами, які повинні у першу чергу орієнтуватися на збільшення зайнятості в Україні, підготовку інфраструктури до фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Депутат наголосив, що хоча загальний борг України є досить високим, водночас це переважно корпоративний борг, тоді як безпосередньо державний борг не перевищує 13% ВВП. Водночас, збільшення боргу за рахунок фінансування чи гарантування інвестицій в інфраструктурні проекти, на переконання О.ШЕВЧУКА, є “правильним підходом”, який сприятиме подоланню кризи.

Коментуючи можливість підтримки країнами-членами ЄС не лише своїх власних компаній, але й дочірніх компаній в Україні, депутат зазначив, що такі заходи були б дуже важливими для України.

“Сьогодні в Україні понад 40% банків з іноземним капіталом, і більша частина з них є стовідсотковими “дочками” європейських банків, і звичайно важливо, щоб такі філії були у симетричному процесі з основними материнськими банками, щоб не вирішувалися проблеми материнських банків за рахунків дочірніх, щоб не порушувалися права вкладників у тому числі”, - сказав він.

О.ШЕВЧУК також наголосив на необхідності політичної стабільності та спільних дій уряду і Національного банку України. У зв’язку з цим він висловив думку щодо неминучості підписання спільного меморандуму між Президентом та прем’єром щодо забезпечення політичної стабільності в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 24-25 лютого у Брюсселі відбувалося 12-те засідання Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС.

За підсумками засідання співголова комітету Адріан СЕВЕРІН (група соціалістичних партій, Румунія) звернувся до Єврокомісії з пропозицією розглянути можливість надання допомоги Україні у подоланні фінансової кризи. На думку євродепутата, така допомога може проявлятися в тому числі у наданні адекватної допомоги дочірнім компаніям в Україні європейських компаній, обережного захисту внутрішнього ринку з метою недопущення негативного впливу таких захисних заходів на економіку України.