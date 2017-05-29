Макрон на зустрічі з Путіним порушить питання російської агресії проти України – ЗМІ

Президенти Франції та Росії проведуть у понеділок переговори в Парижі, на порядку денному яких буде і українське питання.

Про це повідомляють в канцелярії новообраного президента Франції Емманюеля Макрона і підтверджують російські ЗМІ, передає Радіо Свобода.

Напередодні візиту Макрон заявив, що з повагою ставиться до Росії, але не поступиться позиції Володимиру Путіну.

«Необхідно поговорити з Росією, тому що є ряд міжнародних питань, які не будуть вирішені без жорсткого діалогу з ними (росіянами – ред.)», – сказав Макрон.

Серед складних питань, які стоять перед обома президентами, ймовірне втручання Москви у французькі президентські вибори, підтримка президента Сирії Башара Асада в громадянській війні в цій країні і агресія Росії проти України.

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«Я буду вимагати цього на своїх переговорах з Росією», – сказав Макрон після того, як 27 травня керівники «Групи семи» домовилися розглянути нові заходи проти Москви, якщо ситуація в Україні не поліпшиться.

Російські ЗМІ натомість пишуть, що йтиметься про питання – від активізації політико-економічної та культурної співпраці, і до обговорення ситуації в Україні, Сирії, Лівії та на Корейському півострові.

Зустріч проходитиме на тлі відкриття в королівському палаці великої виставки, присвяченої візиту до Франції Петра I 1717 року.

Минулого тижня Путін і Макрон вже мали розмову телефоном і обговорювали конфлікти в Україні і Сирії.

У Кремлі раніше заявили, що президент Росії летить до Парижа на переговори з президентом Франції із «добре відомою» позицією щодо України і оцінює з «песимізмом» позицію України щодо Мінських угод.