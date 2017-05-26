У Кремлі заявили, що Путін летить до Парижа з "добре відомою" позицією щодо України

У Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін летить до Парижа на переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном із «добре відомою» позицією щодо України і оцінює з «песимізмом» позицію України щодо Мінських угод.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Що стосується можливого обговорення українського сюжету на контактах із Макроном, що відбудуться в понеділок, позиція президента Путіна добре відома – президент досить послідовно проводить лінію про необхідність врегулювання цієї внутрішньоукраїнської проблеми. Вважає, що єдиним наявним зараз в арсеналі інструментом для врегулювання є Мінські домовленості, які мають бути використані», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, з якою позицією Путін вирушає на переговори до Парижа.

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Також він сказав, що Путін виступає за продовження роботи у «нормандському форматі» й з достатнім «песимізмом оцінює нинішню динаміку, яку демонструє українська сторона в плані реалізації Мінських домовленостей».

«Цей підхід добре відомий, він не новий і послідовний», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, Путін 29 травня на запрошення Макрона відвідає з візитом Париж.

Під час переговорів, крім обговорення стану та перспектив розвитку російсько-французьких відносин, відбудеться обмін думками з актуальних міжнародних і регіональних питань, насамперед щодо координації зусиль у боротьбі з тероризмом і врегулювання криз у Сирії й в Україні.

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Також планується, що Путін і Макрон спільно відкриють виставку, присвячену 300-річчю поїздки Петра I до Франції.