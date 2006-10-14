У Сімферополі пройшли мітинги прихильників і противників УПА

Сьогодні в Сімферополі пройшли акції як проти визнання Української повстанської армії учасницею визвольного руху, так і на підтримку воїнів УПА.

Як передає кореспондент УНІАН, акцію проти УПА під гаслом "Наша відповідь бандерівському зборищу в Києві" влаштували представники Компартії України і Союзу радянських офіцерів Криму. В мітингу, що проходив під прапорами Росії та КПУ, взяли участь близько 300 осіб - переважно літні люди. Мітинг почався під бій барабанів і пісню "Священная война". Мітингуючі періодично скандували: "Ні фашизму!", "Націоналістам ганьба!", "Фашизм не пройде!".

Кримські комуністи в емоційній формі, іноді нецензурно, висловлювалися проти воїнів УПА.

Один із виступаючих - член КПУ, лідер Союзу радянських офіцерів Криму Сергій НІКУЛІН заявив, що воїни УПА можуть пройти Хрещатиком, але тільки як "військовополонені" під охороною радянських воїнів.

У свою чергу лідер кримських комуністів, народний депутат Леонід ГРАЧ сказав на мітингу, що КПУ твердо заявляє про своє "несприйняття ОУН-УПА, націоналізму, ющенковізму як таких". Як заявив Л.ГРАЧ, кримські комуністи проводять свій мітинг на знак солідарності з тими, хто протестує сьогодні в Україні проти УПА.

Учасники мітингу прийняли резолюцію, в якій, зокрема, сказано: "Попереджаємо "оранжеву" владу України про неприпустимість роздування націоналізму й антиросійської істерії".

Тим часом кримські активісти Конгресу українських націоналістів провели акцію на честь 64 річниці створення УПА. В мітингу, який проходив перед пам`ятником Тарасу Шевченку, взяли участь 30 осіб. Вони тримали в руках державні прапори України й прапори КУН. На акції КУН правоохоронців було в декілька разів більше, ніж самих учасників мітингу.

Мітингуючі заявили, що воїни ОУН діяли не тільки в Західній Україні, але й Криму (в Керчі й Джанкої), проте "радянська історія замовчувала ці факти". Активісти КУН піддали критиці "комуно-масонські акції", а також "біло-синю" більшість у парламентах України та Криму. Мітинг закінчився покладанням квітів до пам`ятника Кобзарю й виконанням Гімну України.