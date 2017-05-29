Парубій: "путінську Росію" може зупинити лише НАТО
Парубій зазначив, що "Росія зупиниться тільки там, де її зупинять".
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вважає, що "путінську Росію" може зупинити лише Північноатлантичний альянс.
Про це він сказав під час виступу на пленарному засідання сесії Парламентської асамблеї НАТО у Тбілісі (Грузія), пряма трансляція якого велася на сторінці спікера у Facebook.
Парубій наголосив, що "путінська Росія на сьогодні - загроза номер один для глобальної безпеки всього світу". Він відзначив, зокрема, агресію Росії проти України та Грузії, втручання у внутрішні справи Чорногорії; втручання у вибори у США, Франції та Німеччині, а також кібератаки на державні органи та політичні партії.
Спікер зауважив, що це є лише частиною "неоімперської стратегії з руйнування єдиного простору вільних націй".
"Все це спрямоване на руйнування єдності в середині НАТО, на те, щоб посіяти конфлікти в середині Європи. Ці заходи спрямовані на те, щоб посіяти конфлікт між Європою і Сполученими Штатами Америки", - сказав Парубій.
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Він додав, що "путінську Росію можна зупинити тільки спільними скоординованими діями". "Росія зупиниться тільки там, де її зупинять", - підкреслив голова ВР.
На його думку, "на сьогодні у світі немає жодної міжнародної організації, окрім НАТО, яка здатна це зробити". "Лише сильний, розширений Євроатлантичний союз. І альтернативи цьому немає. Бо щодня Кремль створює нові глобальні виклики безпеці. І не лише у Європі, але і в інших куточках світу, як це ми бачимо у Сирії", - додав Парубій.
Як повідомляв УНІАН, Парубій перебуває з візитом в Тбілісі, де бере участь у пленарному засіданні весняної сесії ПА НАТО.
Програмою візиту спікера також передбачено проведення двосторонніх та тристоронніх зустрічей, зокрема, з президентом ПА НАТО, головою парламенту Грузії.