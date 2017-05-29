Парубій запропонував президенту ПА НАТО провести сесію Асамблеї у Києві

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій звернувся до президента Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору Паоло Аллі з проханням розглянути можливість проведення однієї з наступних сесій Асамблеї у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Апарату ВРУ, про це він сказав під час тристоронньої зустрічі в рамках засідання ПА НАТО у Тбілісі з президентом Асамблеї Паоло Аллі та головою парламенту Грузії Іраклієм Кобахідзе.

Так, Парубій звернувся до Аллі з проханням "розглянути можливість проведення однієї з наступних сесій Парламентської Асамблеї НАТО у Києві".

Голова Верховної Ради також поінформував про перебіг бойових дій на Донбасі, зокрема, про посилення обстрілів по українських позиціях з боку російських окупантів, та відзначив, що Росія накопичує зброю у Криму.

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"Ми вважаємо, що це загроза не лише для регіону, але і для всього світу. Тому солідарність всього світу дуже важлива", - зауважив спікер українського парламенту.

Він запросив голову парламенту Грузії відвідати Київ 3 липня та взяти участь в урочистостях з нагоди 20-ї річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО.

"Я переконаний, що наша співпраця з НАТО і Грузією будуть тільки посилюватися", - наголосив голова ВР.

Як відомо, Парубій перебуватиме з візитом у столиці Грузії Тбілісі 29-30 травня з метою участі у пленарному засіданні весняної сесії ПА НАТО.

Програмою візиту передбачено проведення двосторонніх та тристоронніх зустрічей, зокрема, з президентом ПА НАТО, головою парламенту Грузії, президентом Грузії.