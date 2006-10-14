У Криму рахунок паплюження пам`ятників 1:1

У Сімферополі невідомі облили червоною фарбою символічний камінь, на місці якого Кримський республіканський комітет Комуністичної партії України має намір найближчим часом встановити пам`ятник жертвам "вояк ОУН-УПА".

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався вчора, напередодні 64-ї річниці створення Української повстанської армії.

Сьогодні вранці кримські комуністи закрили камінь полотнищем і поклали на нього букети гвоздик.

На мітингу проти УПА перший секретар Кримського рескому КПУ, народний депутат Леонід ГРАЧ сказав, що після заяви комуністів про намір поставити пам`ятник жертвам ОУН-УПА було багато "завивання від націоналів-радикал різних мастей", а зараз "сволота, яка породжена націоналюгами" учинила наругу над символічним каменем.

Торік невідомі вкрали у кримських комуністів символічний камінь. Обурені члени КПУ привезли на площу глибу, розміри і вага якої у декілька разів перевищували перший варіант каменя.

Натомість, сьогодні вночі червоною фарбою був облитий пам`ятник правозахиснику, зокрема прав кримських татар в СРСР, генералу Петру Григоренку (на фото), що розташований за декілька метрів від символічного каменя.