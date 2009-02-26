Кінах обурюється, що Тимошенко ходить світом з простягнутою рукою

Президент Українського союзу промисловців та підприємців, заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Анатолій КІНАХ вважає, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, підписавши 20 листів з проханням про кредит, принижує гідність України.

Таку думку він висловив в інтерв’ю проекту “УНІАН – Новини ЄС”.

“Мені дуже не подобається, коли уряд в особі Ю.ТИМОШЕНКО підписує близько двох десятків листів, у яких звертається з проханням дати в борг Україні для подолання фінансової кризи і так далі. Це неприпустимо, це, по-перше, грубе порушення міжнародних норм і правил, а в цілому це принижує гідність країни”, - сказав А.КІНАХ.

Президент УСПП зазначив, що не хотів би, щоб Україна ходила світом з простягнутою рукою.

При цьому він висловив переконання у тому, що зовнішні позики є цілком нормальним механізмом, але для їхнього отримання необхідно звертати увагу на умови отримання позик і на те, на які цілі планується витрачати позики.

“Я абсолютно переконаний, що умови повинні бути адекватними балансу наших інтересів і інтересів наших партнерів”, - сказав А.КІНАХ.

Він також наголосив на тому, що позики не можна направляти на покриття касового розриву бюджету, а лише – на розвиток.

“Можна ж фінансувати інфраструктурні проекти: транспорт, будівництво, Євро-2012, направляти гроші на підтримку малого і середнього бізнесу і так далі. Тобто витрачати на те, що дасть можливість в умовах несприятливої кон`юнктури на зовнішніх ринках за рахунок стимулювання внутрішнього ринку мінімізувати наслідки кризи”, - заявив президент УСПП.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО направила близько 20 листів до різних країн, у тому числі до країн ЄС і Росії, з проханням надати позику на стабілізацію державного бюджету.