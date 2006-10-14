Катеринчук: керівництво НСНУ хоче мене прибрати

Народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що дискредитаційну кампанію проти нього розв`язано з наміром усунути його від обов`язків голови виконкому «Народного Союзу Наша Україна» напередодні з`їзду партії (відбудеться 21 жовтня).

Про це він заявив кореспонденту УНІАН.

«Сама поява таких заяв з боку МОКРІДІ (керівник інформаційного управління НСНУ Тетяна МОКРІДІ - УНІАН) означає початок кампанії проти КАТЕРИНЧУКА. Перед з`їздом НСНУ керівництво партії хоче прибрати мене з поста голови виконкому, а, може, і взагалі виключити з партії», – вважає депутат.

При цьому М.КАТЕРИНЧУК зазначив, що таке прагнення зумовлене його позицією як ярого супротивника переговорів з антикризовою коаліцією і Партією регіонів. За словами депутата, саме це було причиною частої критики з боку керівництва партії на його адресу, а також на адресу членів фракції «Наша Україна», які поділяють таку позицію.

«Тепер, коли переговори про створення широкої коаліції провалилися, а фракція «Наша Україна» перейшла в опозицію, моя присутність в партії для її керівництва - як більмо в оці, як нагадування про непослідовність їх позиції. Вони бояться, що перед з`їздом НСНУ частина партійців підтримає мене, а це зашкодить їхньому контролю над партією», – сказав М.КАТЕРИНЧУК.

У зв`язку з цим він зазначив, що таким чином керівництво партії намагається одержати «більшість, яка мовчить, і яка готова коливатися «разом з генеральною лінією партії».

Водночас М.КАТЕРИНЧУК спростував інформацію про фінансові труднощі, що виникли в НСНУ, і про закриття регіональних офісів партії, зауваживши при цьому про наявність певних труднощів, «які розв`язуються».

М.КАТЕРИНЧУК додав, що у разі не підтвердження Т.МОКРІДІ своїх заяв він має намір подати до суду за умисне розповсюдження неправдивої інформації.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня керівник інформаційного управління “Нашої України” Т.МОКРІДІ заявила про початок інформаційної атаки проти партії напередодні з`їзду “Народного Союзу Наша Україна”.

Т.МОКРІДІ не виключила, що джерело цієї атаки знаходиться всередині партії. Так вона прокоментувала УНІАН заяву директора агентства ”Мартін груп” Тараса БЕРЕЗОВЦЯ щодо фінансової кризи в НСНУ, зроблену, зокрема після зустрічі з М.КАТЕРИНЧУКОМ.