Мітинг у Рівному просить присвоїти ”Героя України” Симону Петлюрі

Понад півтори тисячі учасників мітингу на центральній площі Рівного прийняли звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням перенести День захисника Вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, свою вимогу вони аргументували тим, що саме на цю дату припадає День українського козацтва та створення на теренах Рівненщини у 1942 році Української Повстанської Армії. Крім того, у звернення до Президента України міститься вимога визнати борцями за незалежність України усіх, хто виборював її зі зброєю в руках у ХХ столітті.

Рівненці також внесли В.ЮЩЕНКУ конкретні пропозиції щодо присвоєння почесних звань «Герой України»: вони просять, щоб це звання було присвоєно (посмертно) першому організатору і командиру УПА «Поліська Січ» Тарасові Бульбі-Боровцю та голові Директоріїї, головному отаману військ УНР Симону Петлюрі.

На мітингу також було прийнято заяву «Ні – бандитській владі!». У ній наголошується на тому, що до влади в області знову прийшли “вчорашні, які прикривають злочини кучмівського режиму”. Заяву прийнято на пропозицію обласної організації Української народної партії. На мітингу виступив голова УНП Юрій КОСТЕНКО.