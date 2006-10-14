Мітинг у Рівному просить присвоїти ”Героя України” Симону Петлюрі

18:01, 14 жовтня 2006
Політика
712

...і перенести 23 лютого на осінь

Понад півтори тисячі учасників мітингу на центральній площі Рівного прийняли звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням перенести День захисника Вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, свою вимогу вони аргументували тим, що саме на цю дату припадає День українського козацтва та створення на теренах Рівненщини у 1942 році Української Повстанської Армії. Крім того, у звернення до Президента України міститься вимога визнати борцями за незалежність України усіх, хто виборював її зі зброєю в руках у ХХ столітті.

Рівненці також внесли В.ЮЩЕНКУ конкретні пропозиції щодо присвоєння почесних звань «Герой України»: вони просять, щоб це звання було присвоєно (посмертно) першому організатору і командиру УПА «Поліська Січ» Тарасові Бульбі-Боровцю та голові Директоріїї, головному отаману військ УНР Симону Петлюрі.

На мітингу також було прийнято заяву «Ні – бандитській владі!». У ній наголошується на тому, що до влади в області знову прийшли “вчорашні, які прикривають злочини кучмівського режиму”. Заяву прийнято на пропозицію обласної організації Української народної партії. На мітингу виступив голова УНП Юрій КОСТЕНКО.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter