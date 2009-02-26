Литвин вже знає, якою постановою можна всіх заспокоїти

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє про необхідність прийняти постанову про проведення президентських виборів 17 січня 2010 року.

Під час прес-конференції у Тернополі він висловив переконання, що “тоді б усі політичні сили заспокоїлись і почали працювати”. “Я думаю, це внесе спокій. Треба просто дати чітку визначеність країні, щоб був маяк”, – вважає В.ЛИТВИН. При цьому він наголосив, що прийняття постанови із датою виборів має бути не питанням компромісу між фракціями, а питанням виконання Конституції України. “У Конституції чітко зафіксовано, що вибори президента проводяться в останній тиждень останнього місяця завершення п’ятого року повноважень президента. Діючий президент набув повноважень, склавши присягу 23 січня 2005 року. Відповідно цілком очевидною є дата проведення президентських виборів – 17 січня 2010 року. Чому не виноситься проекти цієї постанови на розгляд ВР? Чому немає загальної волі? Бо є інші плани”, – сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він висловив сподівання, що логіка його аргументів буде адекватно сприйнята депутатами і що постанову таки вдасться прийняти.