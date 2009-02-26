Литвин хоче, щоб з міністрами не було як в анекдоті

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає пропонувати на посади міністрів насамперед фахівців, які мають авторитет у своїй галузі.

Під час прес-конференції у Тернополі він висловив переконання, що кандидатів на посаду міністрів треба попередньо публічно “показати всій Верховній Раді та суспільству”. “Щоб у нас не було як в анекдоті, коли одну жінку запитують: “Ви граєте на роялі?”. А вона відповідає “Ні, не знаю, треба спробувати”. Отак і в нас буває з міністрами – є охочі спробувати покерувати тою чи іншою сферою”, – пояснив В.ЛИТВИН. На його думку, при висуненні кандидата у міністри має бути чітко видно, що він знає сферу своєї майбутньої діяльності, що його поважають люди і він знає що робити. “Тоді будуть гарантії, що він не почне свою роботу з підганяння законів під себе. Бо в нас як тільки змінилася людина на посаді, то зразу іде лавина законопроектів, бо він прочитав діючі закони по-своєму”, – каже В.ЛИТВИН.

“Коли будуть авторитетні кандидатури, тоді прем’єру буде легше вести розмову з Верховною Радою, бо підстав щоб не підтримати того чи іншого кандидата не буде”, – підсумував В.ЛИТВИН.