Ющенко стане фактичним лідером НСНУ

Голова виконкому партії „Народний Союз „Наша Україна” Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має скласти із себе повноваження почесного голови НСНУ тільки для того, щоб стати фактичним лідером партії, тобто виключно партійним президентом.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН під час перебування у Чернівцях, де брав участь в обласній партконференції НСНУ.

„Я переконаний, що на з’їзді партії 21 жовтня Президент має очолити НСНУ, стати реальним лідером і рішення мають вироблятися в партії разом з Президентом, але тепер лише через ті демократичні процедури, які потрібні партії, народженої Майданом”, - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

За його словами, це має статись через те, що „змінилася президентська модель на парламентсько-президентську республіку, де працюють зовсім інші політичні закони розвитку і впливу на ситуацію у державі”. М.КАТЕРИНЧУК висловив переконання, що В.ЮЩЕНКО „став тепер одним із політичних гравців і вже роль арбітра, на жаль, йому просто не дозволять виконувати скорочені Конституцією повноваження”.

“Без політичної партії Президент залишиться поза політичним процесом. Він залишиться як інститут Президента, у якого сьогодні достатньо малі повноваження для того, щоб впливати на ситуацію в країні і виконувати свою виборчу програму „10 кроків назустріч людям”, - зазначив народний депутат.