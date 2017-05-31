Стець подав у відставку з посади міністра інформполітики

Сьогодні міністр інформаційної політики України Юрій Стець передав заяву про відставку голові Верховної Ради України Андрію Парубію. Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Читайте такожСтець назвав "маразмом" звинувачення ФСБ на адресу затриманого в Росії українського журналіста

"Міністр мав розмову з керівництвом країни та членами уряду, яким повідомив про своє рішення. Причиною відставки є погіршення стану здоров'я. Жодних політичних або інших мотивів не існує", - зауважив держсекретар МІП Артем Біденко.

Він додав, що зараз Стець перебуває на лікарняному.

Функції виконуючого обов'язки міністра інформаційної політики на час перебування міністра в лікарні покладені на першого заступника міністра Еміне Джапарову.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 2015 року Стець заявив, що може подати у відставку вже 3 грудня після звіту у Верховній Раді про свою роботу.

"Рік тому я став членом уряду. 9 місяців тому розпочав свою роботу МІП. Як і обіцяв, звіт про свою діяльність триматиму публічно, зокрема, і тут - у Фейсбук... І, звісно, як і обіцяв рік тому, з початком сесійного тижня пройду всі юридичні процедури в ВР та КМУ, пов'язані з реєстрацією офіційної заяви про відставку", - зазначив тоді міністр.

8 грудня 2015 року Стець сказав, що передасть до Верховної Ради заяву про відставку. Проте вже 4 лютого 2016 року повідомив, що відкликає свою заяву про відставку.