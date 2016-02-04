Стець, Квіташвілі та Павленко відкликають свої заяви про відставку
За словами Квіташвілі, він хоче і надалі працювати заради майбутнього України та не хоче залишати розпочаті справи незакінченими.
Міністр інформаційної політики Юрій Стець заявляє, що відкликає свою заяву про відставку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на позачерговому засіданні уряду.
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"Я публічно оголошую, що відкликаю свою заяву про відставку", - сказав він.
Стець під час свого виступу наголосив на необхідності максимальної прозорості влади.
"Виключно діалог з суспільством може нам надати можливість врятувати соборність України і державу. Наголошую на тому, що всі органи влади мають проводити свої засідання публічно, в прямому ефірі. Щомісяця представники всіх органів влади, в тому числі і ті, які сидять тут, мають публічно звітувати про діяльність свого органу влади", - сказав він.
Також Стець зазначив, що вимагає, аби "всі телефонні розмови, а також особисті зустрічі з представниками політичних сил, народними депутатами та представниками бізнес-структур фіксувалися в окремому журналі і за першої ж вимоги ЗМІ надавали в публічний доступ цю інформацію".
Глава Мінінформполітікі також закликав чиновників у разі тиску з боку бізнес-структур чи політичних сил на представників уряду з метою лобіювання кадрових питань або власних бізнес-інтересів, а також в разі втручання в роботу органів державної влади, негайно інформувати про це українські та зарубіжні ЗМІ, представників неурядових організацій.
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Вслід за ним міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко також заявив про відкликання своєї заяви про відставку і наголосив на неприпустимості політичного тиску на роботу міністерства і його діяльність як міністра.
"Я несу відповідальність за долю країни в ці непрості дні. І я хочу відкликати свою заяву про відставку. Я проти деструктивного політичного тиску на процеси - як від партії, фракції, так і окремих депутатів і чиновників. Я буду наполягати на реалізації вже розпочатих процесів - як в частині нашої протидії російській агресії, так і в наших євроінтеграційних зусиллях», - сказав Павленко.
Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі також заявив, що відкликає свою заяву про відставку.
“Я хочу публічно заявити, що я забираю свою заяву про відставку”, - сказав міністр.
За словами Квіташвілі, він хоче і надалі працювати заради майбутнього України та не хоче залишати розпочаті справи незакінченими.
Як повідомляв УНІАН, представники фракції «Блоку Петра Порошенка» неодноразово звинувачували Квіташвілі у бездіяльності і виступали за його відставку.
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30 червня Квіташвілі заявив, що ініціатива про його відставку лобіюється через реформування системи закупівель лікарських засобів.
2 липня Квіташвілі повідомив про своє рішення піти у відставку з посади міністра охорони здоров'я України й оголосив, що написав заяву.
17 вересня Верховна Рада чотири рази голосувала за відставку Квіташвілі, але так і не змогла ухвалити позитивне рішення.