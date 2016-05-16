Стець розкритикував заступницю за позицію щодо "Миротворця", очікує вибачень

Про це Стець написав у Facebook.

"Я очікував ці дні, що Тетяна Попова зрозуміє, що мудрість політика або чиновника полягає в тому, що треба визнавати свої помилки. На жаль, цього не сталось... Хоча наговорене за цей час є лише твоєю, а не офіційною позицією МІП, варто було б вибачитись. Ок, я зроблю це за тебе. Отже, хочу принести вибачення всім патріотам, інформаційним волонтерам. Всім тим, кому коментарі Тетяни Попової видалися зневажливими", - написав міністр.

Звертаючись до Попової, міністр підкреслив, що "ми не маємо права використовувати інформаційні волонтерські організації для власного піару - це, на жаль, відбулось - власне, як і прикриватись у своїх заявах журналістами, це теж відбулось".

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"Українська влада, представниками якої ми з тобою є, має бути вдячна українським волонтерам за їхню діяльність. Реагувати на їхню критику ми теж маємо. Але в жодному разі наші офіційні заяви чи просто коментарі в соцмережах, навіть якщо нас провокують, не можуть ображати громадян - патріотів України", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня центр "Миротворец", який опублікував дані українських й іноземних журналістів, які були акредитовані терористичною організацією "ДНР", заявив про закриття свого сайту.

Наголошувалося, що "Миротворець" прийняв це рішення через "вимоги уповноваженого з прав людини Валерії Лутковської, а також весь час стурбованого Євросоюзу, а також антиукраїнськи налаштованих журналістів України на чолі з заступником міністра інформаційної політики України Поповою".

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Вже 13 травня Попова на своїй сторінці у Facebook написала, що вона обурювалася оприлюдненням даних журналістів, акредитованих у терористичній організації "ДНР", але не підтримує закриття сайту "Миротворець".

Вона також написала, що необхідно вибачитися перед "нормальними журналістами". Коментуючи інформацію у ЗМІ про те, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука сказав, що роботу сайту "Миротворець" буде відновлено, Попова написала: "От і чудово. Тільки перед нормальними журналістами, як закордонними, так і українськими (тими кого назвали "такими, що співробітничали з терористами" та "антиукраїнськими"), варто вибачитися".

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