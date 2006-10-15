У Секретаріаті Президента тривають співбесіди

Упродовж 1-1,5 місяця в Україні Секретаріат Президента завершить процедуру призначення на вакантні посади голів райдержадміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, перебуваючи на Сумщині, повідомив глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

Наявність сьогодні близько 50 вакансій на посадах голів РДА В.БАЛОГА пояснив тим, що після минулих виборів до органів місцевого самоврядування багато голів РДА перейшли працювати в районні ради і не всі звільнилися одразу з попередніх посад.

«Тому процес призначення йде до цього часу. Ця процедура триває близько 1,5 місяця. Але якщо не заповнених вакансій залишиться на рівні 5-7%, то вважається, що це нормально», - сказав В.БАЛОГА.

За його словами, фактично кожний тиждень тривають співбесіди. Так, минулого четверга було призначено чотирьох голів, з якими зустрічався Президент, а потому було підписано відповідне розпорядження.

«Я думаю, максимум через 1-1,5 місяця ця процедура завершиться. Але постійно буде 10-12 вакансій. Це робоча ситуація», - підкреслив глава Секретаріату.

Також В.БАЛОГА повідомив, що всі голови облдержадміністрацій працюють і найближчим часом «абсолютно нічого у кадрових змінах тут не передбачається».

Розповідаючи про рішення уряду з пропозицією звільнення п’яти голів ОДА, В.БАЛОГА повідомив, що Секретаріат цю пропозицію прийняв, отримав доручення від Президента, внаслідок чого в цих п’яти регіонах працюють комісії. «Комісії працюють в тих п’яти регіонах, які називалися в постанові уряду, так і в других регіонах, до речі, спільно із Секретаріатом Кабінету Міністрів України», - сказав В.БАЛОГА.

При цьому він наголосив, що Президент, відвідуючи на цьому тижні Чернігів, був присутнім на засіданні колегії при голові Чернігівської ОДА, на якому голова Чернігівської облради розповіла про чудову співпрацю між обома гілками влади в області. «І сесія обласної ради із 90 депутатів 90 голосами підтримала звіт голови облдержадміністрації. Тому я не розумію, чому розходиться думка Кабміну із думкою органів місцевого самоврядування. Насправді, так воно не повинно відбуватися. Хтось із двох органів не компетентний. А хто – з’ясуємо», - сказав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Кабмін порушив питання про доцільність перебування на своїх посадах голів п`яти облдержадміністрацій: Полтавської ОДА Валерія АСАДЧЕВА (УНП), голови Тернопільської ОДА І.СТОЙКА (НСНУ), голови Харківської ОДА Арсена АВАКОВА (НСНУ), голови Херсонської ОДА Бориса СІЛЕНКОВА (НСНУ) і голови Чернігівської ОДА Миколи ЛАВРИКА (Партія підприємців і промисловців). Відповідну постанову Кабміну було опубліковано 3 жовтня 2006 року.

Кабмін запропонував утворити робочу групу за участю фахівців Секретаріату Кабінету Міністрів України та Секретаріату Президента України для вивчення доцільності подальшого перебування на посадах цих губернаторів.