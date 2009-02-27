Тимошенко й Литвин домовилися, що почнуть переписувати Конституцію

Верховна Рада України 19 березня планує розглянути законопроект щодо внесення змін до Конституції в частині продовження терміну повноважень мерів міст, сільських та селищних голів, обраних на місцевих виборах у 2006 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна домовленість була досягнута сьогодні під час наради з представниками органів місцевого самоврядування за участю голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА та прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Крім того, цього ж дня ВР розгляне зміни до Бюджетного кодексу, законопроекти щодо асоціації органів місцевого самоврядування та зміни до закону про місцеві податки та збори.

Парламент також планує розглянути законопроекти щодо змін до закону про гральний бізнес та щодо податку на нерухомість.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала пролонгувати термін повноважень мерів міст та сільських голів.

«Зараз криза такого масштабу, що якщо ми її посилимо масштабними всеохоплюючими всенародними виборами по всіх гілках влади, то я боюсь, що країну може рознести», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що представники БЮТ підготували зміни до Конституції України в частині пролонгації терміну діяльності мерів та сільських, селищних голів з 4 до 5 років.

При цьому вона зауважила, що в перехідних положеннях змін до Конституції має бути записано, що це стосується голів міст і сіл, обраних в березні 2006 року.

Довідка УНІАН. Згідно зі статтею 141 Основного Закону, до складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п`ять років.

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком на чотири роки відповідно сільського, селищного та міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях.