Зінченка підтримує його вчитель і наставник

Чернівецька обласна організація НСНУ не вимагала звільнення Олександра ЗІНЧЕНКА з посади радника Президента України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова обласної організації НСНУ, заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Борис БАГЛЕЙ.

“Нашу думку не питали, коли О.ЗІНЧЕНКА призначали радником, не питали і тоді, коли президія ради партії «Народний Союз Наша Україна» прийняла заяву з проханням до Президента звільнити його з посади радника”, – заявив Б.БАГЛЕЙ.

„Особисто я в кожній людині бачу позитив. Тому маю надію, що кадрове рішення Президента щодо Олександра Зінченка матиме ті конструктивні наслідки, на які розраховував Віктор ЮЩЕНКО”, – додав голова облорганізації НСНУ.

Водночас вчитель і наставник О.ЗІНЧЕНКА в минулому по науковій роботі у Чернівецькому національному університеті, екс-голова Чернівецької ОДА та екс-керівник обласної організації НСНУ, професор Микола ТКАЧ, коментуючи рішення Президента України, зазначив: «Щодо заяви «Нашої України» з вимогою звільнити О.ЗІНЧЕНКА з посади радника, то вважаю, що це не перша і не остання стратегічна помилка партії, у якій я маю не то честь, не то смуток перебувати».

О.ЗІНЧЕНКО починав свою наукову та політичну кар’єру у Чернівцях, де у нього залишилося чимало колег та друзів.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня, Президент України підписав указ про призначення О.ЗІНЧЕНКА своїм радником.

Наступного дня Президія Ради партії «Наша Україна» звернулася до Президента з проханням скасувати рішення про призначення О.ЗІНЧЕНКА радником глави держави.

“Президія вважає, що безвідповідальний політик, який, перебуваючи на посаді, розвалив роботу Державного секретаріату і не справився зі своїми службовими обов’язками, про що заявив Президент України минулого року, не має морального права давати поради главі держави”, - наголошується у заяві НСНУ.

3 вересня 2005 року О.ЗІНЧЕНКО подав у відставку з посади державного секретаря України. Того ж дня його відставка була прийнята Президентом.

Перед своєю відставкою він звинуватив оточення Президента, зокрема, тодішніх секретаря РНБОУ Петра ПОРОШЕНКА, першого помічника Президента Олександра ТРЕТЬЯКОВА і лідера фракції “Наша Україна” Миколу МАРТИНЕНКА в корупційних діях.

Саме з цих причин О.ЗІНЧЕНКО, за його словами, подав у відставку.