Луценко піде у відставку... але не так швидко

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що колись піде у відставку, але не так швидко, як цього комусь хочеться. Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Львові, куди прибув для участі в урочистій присязі курсантів-першокурсників Львівського державного університету внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що хоча він і не має наміру залишати посаду міністра, проте слово Президента України буде для нього в цьому питанні остаточним . «Як скаже Президент – так і буде», - сказав міністр.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, під час його останньої зустрічі з Віктором ЮЩЕНКОМ, Президент відзначив, що можливості його роботи в Кабінеті Міністрів ще не вичерпані. «В.ЮЩЕНКО вважає можливим моє продовження роботи в уряді. І я також», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Кожен чиновник коли-небудь йде у відставку, і я теж коли-небудь піду, але не так швидко, як на це сподіваються деякі мої недоброзичливці», - наголосив міністр внутрішніх справ.