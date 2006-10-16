Загинув народний депутат Юрій Оробець

Сьогодні вранці в Києві у ДТП загинув народний депутат від «Наша Україна» Юрій Оробець.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, ДТП сталося близько 8.00 на автодорозі між станціями метро “Оболонь” і “Петрівка”.

За попередніми даними, депутат, перебуваючи за кермом власного автомобіля “Тойота-Камрі”, не впорався з керуванням і в’їхав в електроопору.

На місці ДТП працюють слідчо-оперативні групи, які з’ясовують обставини аварії.

ОРОБЕЦЬ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ народився 19.06.1955 р. (м. Івано-Франківськ).

Освіта вища, закінчив Івано-франківський інститут нафти і газу (1977), інженер-електрик; аспірантуру Інституту електродинаміки АНУ; кандидатська дисертація з проблем управління в енергетиці (1984).

У 1980-93 рр. - працював в Інституті електродинаміки АНУ. У 1993-94 рр. - керівник проекту дослідно-навчальний центр «Демократичні ініціативи». З 1994 р. - віце-президент Фонду політологічних досліджень «Українська перспектива». У 1998-99 рр. - голова комісії з питань законності громадського об`єднання «Ми». У 1989-93 рр. – член правління т-ва «Просвіта». Член УРП (1992-94). З 1998 р. - голова комісії з питань законності об`єднання «Ми». У 1992 р. пройшов правову та політологічну практику в Бундестазі (парламенті ФРН). Ознайомився з роботою структур НАТО (Брюссель) та досвідом роботи польського Сейму (1993), Сенату та Конгресу США (1994).

Народний депутат України 2 скликання з 11.1994 (1-й тур) до 04.1998, висунутий виборцями. Член Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв`язку. Член (уповноважений) групи «Реформи».

Народний депутат України 4 скликання з 04.2002, самовисування. На час виборів: заступник голови ТОВ «Консалтингова компанія «Абакус», безпартійний.

Автор 45 наукових праць з питань управління в енергетиці, політології, 2-х винаходів. Нагороджений медаллю конкурсу молодих науковців АНУ, срібною медаллю ВДНГ СРСР.

Кандидат технічних наук (1984), член фракції «Наша Україна» (з 05.2002), голова підкомітету Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (з 06.2002).